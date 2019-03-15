NBA》米契爾24分領軍 爵士大勝灰狼

本場攻下24分的米契爾是球隊致勝的關鍵角色。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前西部排名第7的爵士在主場迎戰排名第10的灰狼，連續兩場都攻下全隊最高分的米契爾（Donovan Mitchell），再次扮演英雄拿下24分，幫助爵士以120：100擊退灰狼，雖然湯斯（Karl-Anthony Towns）轟下全場最高的26分，但還是無法帶領球隊走向勝利，爵士喜收2連勝。

爵士第1節以34：25取得優勢，半場結束也以64：55取得9分領先。第3節灰狼的湯斯挺身而出，一度幫球隊追至1分差，這節湯斯就貢獻了14分之多，但爵士團隊攻勢更猛，第三節結束握有10分領先。第4節爵士並未給灰狼機會反擊，且湯斯在比賽剩4分13秒時犯滿畢業，等於斷送了反攻希望，最終比數120：100，爵士在主場留下勝利。

請繼續往下閱讀...

爵士米契爾本場進帳全隊最高的24分外加6助攻，雙塔菲佛斯（Derrick Favors）和戈貝爾（Rudy Gobert）分別有17分11籃板和10分13籃板的雙十演出，板凳出發的克勞德 （Jae Crowder）則貢獻18分。

灰狼湯斯豪取全場最高的26分，還外帶12籃板，A.威金斯 （Andrew Wiggins）貢獻14分，控衛T.瓊斯 （Tyus Jones）則攻下12分另外還傳出9次助攻。

爵士在這場勝利後，西部排名和馬刺並列第6，灰狼則排名第10，晉級季後賽的機會越來越渺茫，至於明星賽後湯斯狀況相當火熱，出賽9場平均34分13.4籃板。

另外值得一提的是，灰狼前一場比賽在丹佛作客出賽，在飛往猶他前，受到暴風雪影響，整隊在機場等了將近10小時才出發，回到飯店時已晚，球員體力因而大受影響。

爵士隊收下這場勝利後，完成近期2連勝。（美聯社）

豪取全場最高26分的湯斯還是無法將球隊帶往勝利的道路。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/