台日交流賽》3度交流賽都上陣 賴智垣磨練出信心

菜鳥投手賴智垣。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／千葉報導〕桃猿隊此番來到羅德主場，球員名單中唯一沒有一軍經驗的，是去年才入隊的菜鳥投手賴智垣。今年熱身賽期間，賴智垣表現優異，猿隊3度和日職球隊交流，賴智垣也都在陣中。

面對樂天隊時，賴智垣登板中繼1局無失分，昨天面對羅德時賴智垣也中繼出賽，投1局失1分。賴智垣說，過往大學在台灣培訓隊時也和日職球隊交手過，面對日職打者不會緊張，反而比較興奮，這幾場比賽也讓自己更有信心，「這幾次交流賽，覺得日職打者全力揮擊者更多，和過往有些不同。也因為這幾次出賽，有增添一點信心，今年目標自然是站上一軍。」

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今天賴智垣也待命，可能比賽後段登板，對於昨天初次在千葉海洋球場出賽，賴智垣笑說印象最深是後援投手們都搭乘贊助商跑車出場，他笑說：「本來我想說就用走的上去就好，教練跟我說『你一生有幾次機會坐跑車出場？』，想想我就還是搭了，是很特別的體驗。」

賴智垣待命，可能今天比賽後段登板。（特派記者林正堃攝）

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