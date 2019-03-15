田徑》亞青少傳捷報！名將之女扳倒中國 鏈球奪金

洪吉嫻（中）奪金。（田協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕 第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於2019年3月15日至17日開賽，本次台灣派出30位田徑小將參賽，洪吉嫻今天於女子鏈球決賽以62公尺80佳績，為台灣拿下第一面金牌，此成績也打破個人最佳59公尺34（3公斤）多達3.5公尺之遠，為國家隊後續賽事拉開漂亮序幕。

此次賽事陰雨不定，天氣偏冷、場地濕滑，嚴重影響選手表現，原先擔心會沒有手感的洪吉嫻竟在第一擲就投出61公尺95公尺，順利取得第一輪首位之外，也打破台灣U18鏈球紀錄61公尺16。

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第二輪開始天氣驟變，磅礡大雨直下，其他選手表現失常唯獨洪吉嫻一枝獨秀，第三擲一舉擲出62公尺80，大破個人最佳並拉開與其他選手的差距。

洪吉嫻選手目前就讀北科附工二年級，賽後表示，從事田徑訓練五年了，第二次入選國手，第一次是參加世界中學運動會拿下銅牌，第二次參賽就能替台灣拿下金牌，心情興奮難以言喻，感謝中華奧會菁英計畫資源投入，「衛生福利部桃園醫院」、「施智恒 物理治療師」在醫療方面的支援，最後特別感謝桃園國中和北科附工教練團們的殷勤指導，謝謝教練群們一路的提攜指導與包容，才會有這塊金牌的產生。

北科附工田徑教練洪寶全（前全國標槍紀錄保持人），是洪吉嫻的父親，也是中華民國田徑協會多年潛力優秀田徑選手培訓營的教練，賽前其實就預估吉嫻能夠丟出63公尺的成績，有望拿下前兩名，果不其然完全命中所言，能夠親眼目睹女兒拿下人生中第一面國際賽的金牌欣喜若狂，意義非凡，接下來就是穩定訓練讓高峰維持到全中運，再作下一個階段的規劃。

洪吉嫻（中）拿下亞青少女子鏈球金牌。（田徑協會提供）

台灣好手擊敗中國、印度選手奪下女子鏈球金牌。（田協提供）

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