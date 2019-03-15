MLB》新規設「大谷條款」 大谷翔平恐受影響？

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布「投打二刀流」條款，從明年球季開始，球員們上到大聯盟時，必須確認「定位」，投手還是野手，整季的位置無法更動。除非是特殊狀況，否則野手不能上場投球。天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）則認為，新規定對日籍好手大谷翔平影響不大。

大聯盟官方公布新規定，球員上大聯盟後，登錄名單前必須定位該球員是投手、還是野手，這個「定位」一整個賽季都不能改變，意即未來很難看到野手客串投球。

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除非是特殊狀況像是二刀流選手，當季或前一季球員需在大聯盟累積至少20局投球，並擔任指定打擊或是野手先發至少20場，才能「二刀流」（先發的定義為一場比賽至少3打席）；此外，延長賽或分差超過6分者，野手才能上場投球。

《洛杉磯時報》指出，大谷翔平上季擔任指定打擊82場，先發10場投了51.2局，他去年季後動手肘韌帶置換手術（Tommy John），今年球季預計不會投球，只擔任指定打擊。若新規定2020年生效，大谷翔平開季無法以「投打二刀流」身分出賽，直到他先發打了20場比賽才行。

該文認為，大谷翔平若在2020年球季以打者身分打了20場，就能轉成「二刀流」名單，天使隊也將有更多的空間給其他投手。

阿斯瑪斯表示，新規定對大谷翔平影響少，可能會需要幾週時間，不是太大的問題。他也表示，會把大谷翔平放進13人的投手名額中。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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