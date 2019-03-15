籃球》「詹皇接班人」復出改穿厄文鞋 戰斧爆扣強勢回歸（影音）

杜克大學怪物新人威廉森強勢回歸，豪取29分還多次上演爆扣。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學怪物新人威廉森（Zion Williamson）被外界譽為「詹皇接班人」，日前在與死對頭北卡大學交手的比賽中，威廉森只打36秒就因球鞋爆開扭傷膝蓋下場，在缺席5戰後今砍全場最高29分，還大秀招牌飛人戰斧爆扣，宣告自己強勢回歸。

威廉森之前僅打了36秒就因當時穿著Nike的「PG 2.5」球鞋爆開，扭傷膝蓋退場，不但讓此款球鞋代言人的球星喬治（Paul George）相當傻眼，也重挫Nike股價，超過11億美金（約台幣340億）直接蒸發。

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威廉森之前因為球鞋裂開受傷。（資料照，美聯社）

威廉森受傷後，杜克大學的醫療團隊也十分謹慎，連續5場比賽都讓威廉森高掛免戰牌。儘管不少NBA前輩和球評都建議威廉森應該缺席今年剩餘的比賽全心全意為今天的選秀會做準備，但是威廉森卻不打算這樣做。

威廉森今在杜克對上雪城大學的比賽中正式復出，上場35分鐘13投13中，豪取全場最高29分14籃板6抄截，還屢次在比賽中上演精彩暴扣，最後也帶領杜克以84：72力退雪城。

ZION. BACK! pic.twitter.com/SRNtqjYfjL — NCAA March Madness （@marchmadness） 2019年3月15日

值得一提的是，雖然威廉森在今天的比賽中仍是穿著Nike球鞋，不過卻捨棄害他受傷的PG 2.5，改穿塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）代言的簽名鞋「Kyrie 4s」。

威廉森雖然還是穿Nike的球鞋，不過捨棄之前穿的PG 2.5，改穿厄文鞋款。（取自杜克大學推特）

威廉森今改穿厄文的「Kyrie 4s」球鞋。（法新社）

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