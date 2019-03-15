NBA》約基奇壓哨絕殺球 金塊逆轉險勝獨行俠

約基奇致勝跳投。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊今天在主場迎戰達拉斯獨行俠，金塊靠著主力中鋒約基奇（Nikola Jokic）絕殺壓哨球，以100：99一分之差氣走對手，並賞給獨行俠近期的7連敗。

投進致勝球隊友紛紛向他祝賀。（美聯社）

本場比賽前三節打完，獨行俠還以10領先金塊，但進入決勝節獨行俠竟然進攻大當機，全隊僅僅拿下10分，其中8分是由超級新秀東契奇（Luka Doncic）所拿，金塊趁勢將比分在最後3分鐘追平，隨後兩隊一路僵持，比賽最後5秒獨行俠靠著東契奇灌籃將比數超前一分，沒想到約基奇在最後一擊中距離出手，投進壓哨絕殺球，最終100：99以逆轉險勝獨行俠。

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P.米爾塞普（左）攻下全場最高的33分。（美聯社）

P.米爾塞普（Paul Millsap）33分8籃板3助攻，J.穆雷（Jamal Murray）12分6籃板7助攻，約基奇11分13籃板8助攻，巴頓（Will Barton）11分2籃板1助攻，畢斯利（Malik Beasley）12分1籃板。

獨行俠超級新秀東契奇今天拿下24分9籃板11助攻。（今日美國）

東契奇24分9籃板11助攻，布朗森（Jalen Brunson）20分5籃板4助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）17分1籃板3助攻，D.鮑威爾（Dwight Powell）16分10籃板，克勒貝爾（Maximilian Kleber）11分11籃板。

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