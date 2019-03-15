歐霸》小蝦米扳倒大鯨魚！ 斯拉維亞延長絕殺賽維亞晉8強

布拉格斯拉維亞大暴冷門擊敗賽維亞晉級歐霸盃8強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕捷甲的布拉格斯拉維亞（Slavia Prague）於主場面對來自西甲且贏過5次歐霸盃冠軍的賽維亞（Sevilla），前一輪賽事在賽維亞主場2：2踢和，這場比賽正規賽兩隊又以2：2作收，需加班延長，延長賽斯拉維亞在先丟一球的情況下連進兩球，包括最後的絕殺一球，逆轉擊敗歐霸霸主賽維亞，終場比數4：3，兩輪總和6：5淘汰賽維亞爆冷晉級8強。

比賽第14分鐘，史寇達（Milan Škoda）掌握隊友開出的角球，用頭錘擺度給恩加杜伊（Michael Ngadeu-Ngadjui）破門成功，斯拉維亞首開紀錄1：0。比賽第43分鐘，普羅梅斯（Quincy Promes）在禁區內被斯拉維亞的門將放倒，裁判給了賽維亞一顆12碼罰球，法國前鋒耶德爾（Ben Yedder）把握此機會踢進追平球，半場結束兩隊以1：1作收。

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下半場才開賽10秒，J.納瓦斯（Jesús Navas）在禁區內有拉人的犯規動作出現，送給斯拉維亞一顆12碼罰球，索賽克（Tomáš Souček）操刀主罰進球，幫助球隊再次超前比分2：1領先。比賽第54分鐘，賽維亞的前巴薩前鋒穆尼爾（Munir El Haddadi）一記超高難度禁區外凌空遠射得手，直接將比分追平至2：2，此比分持續到正規賽結束，由於前一場比賽同是2：2，因此兩隊需要進入延長賽分出勝負。

比賽進入延長第98分鐘，普羅梅斯在左路一腳傳進禁區，巴斯克斯（Franco Vázquez）頭頂進門，賽維亞把比分超前至3：2領先，但是斯拉維亞的反擊也相當快。比賽第102分鐘，范布倫（Mick van Buren）於禁區右側起腳，門將沒能攔下球，助斯拉維亞再次追平比分。比賽尾聲的第119分鐘，查奧爾（Ibrahim Traoré）在禁區一陣混亂之中接獲奧萊因卡（Peter Olayinka）的回傳球將皮球踢向門框內，賽維亞後防未能將球清出，讓斯拉維亞攻進致勝球，最終比分4：3，兩輪總和6：5，斯拉維亞驚奇地淘汰掉賽維亞晉及歐霸盃8強。

賽維亞隊史拿過歐洲足總盃（歐霸前身）及歐霸盃冠軍共5座，其中2005─2006年賽季及2006─2007年賽季完成2連霸，加上2013─2014年賽季至2015─2016年賽季3連冠，說他們是歐霸盃王者一點也不為過。

今年斯拉維亞再捷克甲級聯賽表現相當優異，目前積分61分暫居榜首，領先排名第2的聯賽常勝軍普爾森勝利6分。

本場攻進1球的賽維亞前鋒耶德爾，本季歐霸盃共踢進8球，暫居進球排行榜並列第2。

幫助斯拉維亞攻進絕殺球的查奧爾。（美聯社）

耶德爾替賽維亞踢進1顆12碼罰球，也是他本季第8顆歐霸進球。（美聯社）

被淘汰的賽維亞球員相當失落。（美聯社）

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