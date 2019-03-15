中職》日媒也知道「鄉長」 陳禹勳祝福大王成為最強

陳禹勳。（特派記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「鄉長」陳禹勳隨桃猿赴日本和羅德進行交流，他成為連兩季拿下至少30次救援成功的中職第一人也受到日媒注目；在接受日媒採訪時，陳禹勳除了談對日本打者的印象，也祝福昔日隊友王柏融在日本成為最強打者。

桃猿赴千葉和羅德進行兩場交流賽，在昨天賽前，陳禹勳接受日媒《Full-Count》採訪，他提到自己從高中、大學受傷接受手術，到如今得以在場上比賽的過程，認為是一段辛苦的經歷。

請繼續往下閱讀...

以指叉球和逾150公里速球為武器，陳禹勳過去兩年都拿下至少30次救援成功，也締造中職紀錄，但受訪時謙虛表示自己仍需加強。陳禹勳曾入選2015年12強台灣隊，對於日本打者的打擊和選球能力都很有印象，特別是對橫濱DeNA的筒香嘉智印象最深，認為他體格好、攻擊欲望強，予人很大壓迫感。

對於今年加盟日本火腿的昔日隊友「大王」，陳禹勳也予以祝福，認為他的水準高，本來就應該往日職發展。「雖然對球隊是很大的損失，但對於台灣棒球的未來必須這麼做，台灣球員都希望能去日本打球。」陳禹勳還對王柏融說：「在日本成為最強打者吧!」

報導中也介紹了陳禹勳的外號是「鄉長」，指他常在社群媒體和球迷互動，他也希望透過這次比賽讓日本球迷看到有趣的「猿風加油」。

陳禹勳。（特派記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/