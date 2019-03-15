SBL》蔡承儒談職業化 未來考慮認養新莊體育館

富邦育樂總經理蔡承儒。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今進行媒體餐敘，針對即將邁入職業化，富邦育樂總經理蔡承儒表示，未來必須落實主客場制，且考慮認養新莊體育館，和新莊棒球場一同打造體育園區。

今年台灣籃球即將邁入職業化，本季也實施每日一場比賽的主場日，蔡承儒表示，若未來能夠落實主場制度，建立完整的商業模式，會讓各球團更有心經營，在票房、商品收入上做努力，不能和現在差不多，未來也會考慮認養新莊體育館。

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富邦育樂總經理蔡承儒。（記者粘藐云攝）

上週蔡承儒前往彰化體育館觀賞寶島夢想家賽事，他認為，整體方向是正確的，「我覺得他們在媒體行銷、社群方面做得很好。」他也提到，寶島夢想家營造出看球是件很潮的事情，場館內的氛圍經營得很好，球迷也更願意進場。

富邦勇士本季主場日將於3月20、29、31在板橋體育館登場，屆時將以「Together作夥」為主軸，針對學生、家庭及所有球迷推出熱鬧的場內場外活動，更大手筆贈送 NIKE NBA 球星款球鞋、球衣等好禮。

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