路跑》萬金石馬拉松週日開跑 菁英選手求「豬」事順心

新北市體育處舉行2019新北市萬金石馬拉松菁英選手歡迎會，邀請國內外好手一同體驗捏麵人活動。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕全台唯一銀標賽事2019年萬金石馬拉松週日即將登場，今天主辦單位舉辦菁英選手歡迎會，邀請來自肯亞、台灣以及日本好手出席，選手們在台上體驗台灣傳統「捏麵人」技藝，完成可愛的「柿子豬」，希望取諧音豬事順心，在賽事當天都能一切順利。

國際田徑總會觀察員Massimo Magnani開心秀出捏麵人作品。（記者陳志曲攝）

新北市副市長謝政達今天表示，萬金石是全台唯一銀標馬拉松，新北市致力打造運動城市，未來也將在北海岸設立衝浪聖地，希望吸引國內、外民眾到此感受新北市之美。

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新北市副市長謝政達。（記者陳志曲攝）

國際田總觀察員瑪格納利首次來台考察，他代表田總主席獻上祝福，他認為，萬金石各方面每年都在進步，相信不久的將來就能邁向金標認證。

去年國內冠軍周庭印今年前來挑戰衛冕，儘管這次參賽陣容星光褶褶，何盡平、蔣介文預計都將出賽，他表示，會盡力去跑。

去年全馬國內女子冠軍蔡雅安也表示，會努力去拚名次，2年前的萬金石是她人生初馬，會帶著這份「初馬」之心去應戰。

台灣選手周庭印（左）與蔡雅安（右）。（記者陳志曲攝）

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