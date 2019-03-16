HBL總決賽登場 今日賽事預告與轉播

光復高中主將喬楚瑜。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL總決賽今登場，女子組方面，中午12點先由永仁高中出戰北一女中，接著下午4點由衛冕軍普門高中對陣去年亞軍南山高中。尋求3連霸的普門，今天能否力克強敵南山，進軍冠軍戰呢？

男子組部分，下午2點由光復高中挑戰能仁家商，接著晚間6點的壓軸戰由高苑工商迎戰南山高中。擁有丁冠皓、林彥廷、王翊帆與高錦瑋等得分能力出眾的能仁，碰上「喬神」喬楚瑜率領的光復，雙方會擦出什麼火花？精彩比賽，球迷們記得準時鎖定轉播。

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NBA例行賽，今早有3場轉播要帶給球迷朋友，分別是7點的國王出戰七六人、活塞迎戰湖人，以及8點的熱火挑戰公鹿。例行賽來到尾聲，各球隊卯足全力尋求晉級季後賽，究竟哪些球隊能笑到最後，球迷值得期待。

中職熱身賽今兩地開打，下午2點在台南球場由統一獅出戰富邦悍將，接著5點的澄清湖球場由中信兄弟迎戰Lamigo桃猿。喜愛棒球的球迷們，記得打開電視幫喜愛的球隊加油囉。

HBL總決賽

12:00 永仁高中@北一女中

14:00 能仁家商@光復高中

16:00 普門高中@南山高中

18:00 高苑工商@南山高中

地點：台北小巨蛋

轉播：FOX體育、FOX體育3台

NBA例行賽

07:00 國王@七六人 ELEVEN SPORTS1

07:00 湖人@活塞 愛爾達體育1台

08:00 公鹿@熱火 緯來體育

中職熱身賽

14:05 富邦悍將@統一獅



17:05 Lamigo桃猿@中信兄弟



轉播：ELEVEN SPORTS1

SBL例行賽

19:00 璞園@富邦



轉播：WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道

瑞士羽球公開賽

19:00 4強戰 愛爾達體育3台

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