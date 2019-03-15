田徑》從跳高改練三級跳 盛尹辰亞青少破最佳摘金

田協秘書長王景成（左起）、三級跳選手盛尹辰與其教練徐子茜。（田協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕新北市錦和高中二年級盛尹辰從跳高改練三級跳，今天在亞青少田徑賽男子三級跳決賽以15公尺15成績，打破個人最佳，拿下金牌，台灣隊一日雙金進帳。

盛尹辰去年於台中全中運跳出2公尺04摘金，其教練徐子茜則評估他身高178公分，未來繼續挑戰跳高，並不容易，建議他轉練三級跳遠，盛尹辰經過一段掙扎，聽進教練的話，春季盃時則在高男組三級跳遠摘金，港都盃則獲得銀牌。

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盛尹辰（左三）男子三級跳跳遠摘金。（田協提供）

這次生涯首度披上國家隊戰袍，盛尹辰飛過生涯最佳15公尺15，力克中國、印度選手，勇奪金牌，賽後他激動地表示，要不是國家隊在觀眾席上如雷貫耳的加油聲振奮他挺住壓力，可能無法有超水準的演出。

做出從跳高轉練三級跳的豪賭，盛尹辰深深感謝教練，他表示，謝謝教練願意挺著風險給建議，更實際陪他走過每一段艱苦的訓練，「我做到了，謝謝您，我愛妳！」

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