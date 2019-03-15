國訓耗資14億建新宿舍 戴資穎以董事分身出席上梁典禮

國訓中心今舉行新建工程上梁典禮。（國訓提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕國家運動訓練中心今上午舉行「宿舍、器材及監控中心新建工程」上梁祈福典禮，邀請教育部長潘文忠、各項目選手親臨觀禮，世界球后戴資穎則以國訓董事身分出席。

國訓中心今舉行新建工程上梁典禮，戴資穎今以國訓董事身分出席。（國訓提供）

去年印尼雅加達亞運台灣健兒締造17金、19銀、31銅史上最佳成績，總統蔡英文還特別指派兩架F-16戰機迎接亞運英雄歸國，給予選手、教練最大肯定。今年為明年東京奧運備戰關鍵年，教育部長潘文忠表示，國訓許多設備及建設都在陸續更新建造中，選手宿舍的興建更是重要的一環，配合備戰2020年東京奧運集訓，宿舍的新建工程將會在2020年2月讓選手進駐，以迎接2020年東京奧運。

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國家運動訓練中心「宿舍、器材及監控中心新建工程」總工程金額近新臺幣14億元。住宿空間包含選手宿舍254間、教練宿舍145間，可提供508位選手、145位教練同時進駐，而宿舍地下室也將設置停車場，可停放375輛汽車及306輛機車。至於餐廳方面，1樓及2樓可提供教練及選手近500人同時用餐，3樓則規劃為教練及選手休閒娛樂空間。

國家運動訓練中心董事長林騰蛟表示，中心各方面服務品質均提升，包含生活需求層面、飲食安全、營養教育一同併進，訓練場上有專業的運科及醫療團隊及新穎儀器設備支援；教育層面部分，除既有的課業輔導，也強化選手們的第二專長、雙語技能及職涯探索等，顯現出國家對於運動員的用心，並成為教練及選手最強後盾。

國訓中心今舉行新建工程上梁典禮。（國訓提供）

國訓中心今舉行新建工程上梁典禮。（國訓提供）

國訓中心今舉行新建工程上梁典禮。（國訓提供）

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