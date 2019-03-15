MLB》被交易怨念很深 普伊格再嗆道奇「不知道在幹嘛」

普伊格。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲外野手普伊格（Yasiel Puig），近日受訪談到去年休賽季時，無預警被前東家道奇隊交易至紅人隊的看法，他直言：「這就是道奇的問題，老實說我不知道他們這樁交易案到底在幹嘛，因為他們得到的球員沒一個能幫得上忙。」

道奇去年底打包普伊格、老將外野手坎普（Matt Kemp）、 捕手法默（Kyle Farmer）投手伍德（Alex Wood）等4人，向紅人換來700萬美元以及投手貝利（Homer Bailey）、還有2名小聯盟球員，不過隨後又把貝利釋出，預估這筆交易可讓道奇今年省下至少1500萬美元的豪華稅支出。

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普伊格轉戰紅人後，受訪時曾說自己以前在道奇時「從沒認真打球過」，如今再提這樁交易，他怨念仍很深，表示：「這是道奇的問題，我不知道他們這樁交易在幹嘛，得到的球員沒有一個像我當年一樣可以為球隊幫上忙，但我知道這就是生意。」

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