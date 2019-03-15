中職》一軍學長不在家 邱丹把握機會猛打

邱丹。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕礙於一軍主力赴千葉與羅德打交流賽，Lamigo桃猿必須派二軍球員打本週4場公辦熱身賽，新秀邱丹也把握機會表現，2場還沒打完已經敲出5支安打。

邱丹12日對富邦悍將4打數3安打，今天再戰富邦才打完5局，前2打數都是安打，但他認為，還沒有找到高中時的感覺，雖然學長告訴他「狀況可能比高中還好」，他卻沒有這種感覺。

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邱丹指出，高中時的打擊不會畏懼，不管面對誰、打得好不好，出棒都比較勇敢，現在會不敢揮棒，也常常會亂揮，「就是死死的在打，揮棒也沒有企圖心。」

邱丹認為，剛好一軍要去日本比賽，很開心能打公辦熱身賽，因為對手幾乎都是一軍，讓他更想好好表現，「因為有轉播，而且在晚上打，家人、教練都能看到。」

邱丹表示，自己與學長還有很大的差距，沒有想過開季能在一軍，目前對守備的信心高於打擊，藍寅倫、陽耀勳等學長常給他建議，「他們都說，我的技術沒問題，差別在觀念跟心理層面。」

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