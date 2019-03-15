體操》發燒硬撐！李智凱失誤落馬 無緣連3站摘金

李智凱。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在奧運積分賽前兩站德國、墨爾本都摘下金牌的台灣「鞍馬王子」李智凱，台灣時間今下午在體操世界盃巴庫站，因為罹患感冒發燒影響狀況，在資格賽不慎落馬，僅繳出11.533分，無緣晉級8強決賽。

李智凱賽前發燒，教練林育信雖勸他退賽，不過他仍決定抱病上場，因為若能挺進決賽，有機會挑戰奧運積分賽第3金，進軍2020東京奧運更加篤定。他被排在預賽第二位出場，不料在執行湯瑪士倒立接湯瑪士時落馬，最後難度分5.3分，完成分6.233分，總分11.533分作收。



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根據《中央社》報導，林育信賽後表示：「李智凱到現在還在發燒，身體完全沒力，動作根本做不完。」

李智凱。（資料照，歐新社）

林育信表示，亞塞拜然室外溫度只有攝氏4度至6度之間，室內則有20幾度，室內、室外溫差太大，導致李智凱一到就感冒，「我們有帶他去看醫師，卻不敢亂吃藥，只能靠他自己免疫力克服。」

林育信強調，這一站李智凱在資格賽就被淘汰，也給了他們一個教訓，未來賽前的準備要更充分。

師徒倆預計將在18日飛往卡達，參加下一場奧運積分賽，「希望到時候李智凱的病情已經痊癒，如果他能在卡達奪金，我們就可以專心備戰世界錦標賽。」

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