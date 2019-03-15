SBL》愛德主場日發威 台啤搶先20勝

台啤愛德拿下全場最高27分。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台啤洋將愛德今手感奇佳，三分球8投5中，轟下全場最高27分，率隊84：76擊敗裕隆，率先搶下第20勝，穩居龍頭寶座。

此役雙方鏖戰至第四節才分勝負，原本3分落後的台啤，靠著周伯勳和成力煥內外連線，助隊拉出17：2的攻勢，靠著「一波流」擊垮裕隆，本季6次交手，豪取5勝。

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裕隆本週於洋將大限截止日，與B.戴維斯解約，找回季初效力於璞園的瓊斯。此役他上半場手感冰冷，8投僅1中，進帳2分，下半場找回節奏，7投6中，攻下17分。

裕隆瓊斯灌籃。（記者方賓照攝）

對於上、下半場判若兩人，瓊斯解釋，「這是我傷癒復出後的首戰，加上第一次與裕隆的隊友合作，前半場還在適應，所以落差比較大。」

台啤塞瑟夫上籃。（記者方賓照攝）

台啤主題日。（記者方賓照攝）

裕隆周伯臣上籃。（記者方賓照攝）

台啤周伯勳上籃。（記者方賓照攝）

台啤愛德運球過人。（記者方賓照攝）

裕隆瓊斯上籃。（記者方賓照攝）

裕隆郭昭男上籃。（記者方賓照攝）

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