中職》羅嘉仁關門遇亂流 高國麟開轟率富邦險勝桃猿

高國麟第9局開轟。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕二度遭遇一軍主力都不在的Lamigo桃猿，富邦悍將卻打得險象環生，靠2局上一舉打出4分大局，配合高國麟2分彈壓軸，攢足沒被逆轉的本錢，以7：5險勝，公辦熱身賽2勝都在本週取自猿隊。

悍將2局上發動首波攻勢，高國輝1出局後選到保送，林哲瑄、陳品捷、蔡友達、蔣智賢相繼安打，單局灌進4分奠定勝基，替補球員也有貢獻，8局上由高孝儀率先二壘安打開路追加1分，9局上高國麟轟出2分彈。

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陳品捷敲出帶有打點一壘安打。（記者黃志源攝）

猿隊4局下、6局下兩度攻佔滿壘都無功而返，7局下靠馮健庭、黃敬瑋相繼安打配合成晉高飛犧牲打拿到第1分，9局下靠羅嘉仁單局3個保送加1次觸身球，配合捕逸與張閔勳安打，單局搶回4分，悍將換投范玉禹只投1球就結束比賽。

桃猿先發投手林樺慶先發5局掉4分。（記者黃志源攝）



富邦先發投手林晨樺主投4局無失分。（記者黃志源攝）

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