柔道》連珍羚奪大滿貫賽銀牌 進軍東京奧運再添保險

連珍羚（左）今日於葉卡捷琳堡大滿貫賽奪下女子57公斤級銀牌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣柔道好手連珍羚繼上週馬拉喀什大獎賽後，今日於葉卡捷琳堡大滿貫賽出賽，一路過關斬將，決賽不敵去年世界錦標賽銅牌、加拿大日本混血的出口克里斯塔（Christa Deguchi），奪女子57公斤級銀牌。

連珍羚首輪輪空，16強對蒙古選手Enkhriilen Lkhagvatogoo，花1分01秒成功壓制對手，取得8強門票，接著擊敗俄羅斯迪茲海格洛絲（Diana Dzhigaros）及世界排名20的日本好手舟久保遙香，勇闖金牌戰。

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葉卡捷琳堡大滿貫賽事為國際柔道總會IJF（nternational Judo Federation）世界巡迴賽系列第三級賽事，金牌將進帳積分1800分、銀牌1260分、銅牌900分。

連珍羚即使不敵出口克里斯塔，但她賽前在57公斤級擁有873分奧運積分，排名13名，屆時奧運參賽選手將扣掉東京奧運日本地主保障名額，以及13名內同國家只能派出兩名選手，連珍羚將再獲得1260分，續朝2度叩關奧運殿堂目標邁進。

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