NBA》魔術後場深陷傷兵困擾 簽下前新人王強板凳戰力

卡特威廉斯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧蘭多魔術目前陷入傷兵困擾，球團今天宣佈以一紙為期10天的短約簽下2014年最佳新秀卡特威廉斯（Michael Carter-Williams），用來輪替先發控衛奧古斯丁（D.J. Augustin），並補強球隊的板凳戰力。

隨著班霸（Mohamed Bamba）、佛爾茲（Markelle Fultz）、布里斯科（Isaiah Briscoe）、莫茲戈夫（Timofey Mozgov）皆因為病痛進入傷兵名單，導致魔術人力短缺，魔術籃球運營總裁韋爾特曼（Jeff Weltman）被迫與卡特威廉斯簽下10天短約，解決後場人手不足及板凳深度的問題。

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其實卡特威廉斯與魔術球團早已互相熟識，上個賽季卡特威廉斯為黃蜂效力，當時魔術總教練克里佛（Steve Clifford）及他的工作夥伴皆是黃蜂團隊的一員，所以卡特威廉斯可以很快融入球隊，這也是魔術選擇簽下他的重要原因。

「我們現在有四名球員缺陣，所以，我們選擇加入一名教練們熟悉並且了解球隊系統的球員，他帶來一些我們需要的元素，這就是我們所要尋找的人。」魔術籃球運營總裁韋爾特曼說道。

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