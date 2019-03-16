MLB》陳偉殷客場挨轟送3次雙殺 自打追平安逃敗

陳偉殷今天先發4局失3分，無關勝敗。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天客場熱身賽先發出戰勇士，主投4局失3分，挨了一發2分砲，全場共讓對手敲出3次雙殺，4局上自己敲出追平安打躲過敗投，馬林魚終場以7：6贏球。

陳偉殷首局雖被開路先鋒阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安，不過隨後讓唐納森（Josh Donaldson）擊出雙殺化解攻勢，再讓佛里曼（Freddie Freeman）擊出飛球結束第一局。

請繼續往下閱讀...

馬林魚2局上攻下2分，陳偉殷下個半局卻陷入亂流，接連投出保送和被敲安打，英西亞提（Ender Inciarte）在一三壘有人時擊出安打，追回1分，所幸陳偉殷再用雙殺將傷害降到最低。

陳偉殷3局下再被阿爾比斯敲出安打，首局敲出雙殺打的唐納森回敬一發2分砲，勇士以3：2超前。首打席吞K的陳偉殷，4局上面臨2人出局、三壘有人，適時擊出右外野安打，追平比分。

陳偉殷4局下連挨2安，但暫停過後及時回穩，先讓英西亞提敲出左外野飛球出局，再讓史萬森（Dansby Swanson）擊出個人本場的第2次雙殺打，力保不失分。

馬林魚5局上攻得超前分，但陳偉殷仍與春訓首勝擦身而過，5局下由羅培茲（Pablo Lopez）接替投球，後援5局失3分，馬林魚靠著H.拉米瑞茲（Harold Ramirez）9局上的關鍵安打，終場以7：6險勝勇士。

陳偉殷此役先發4局被敲7支安打失3分，投出1次保送，送出3次雙殺打，防禦率降至9.53。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/