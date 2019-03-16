MLB》遭154公里火球直擊 費城人哈波受傷退場（影音）

Bryce Harper left today's game after taking a 96-mph fastball to his ankle. pic.twitter.com/95RLnnRIRC — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年3月15日

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天收到大「驚」喜，新簽的巨星哈波（Bryce Harper）被對方速球砸中右腳，痛得當場倒地，隨後退場接受檢查，所幸目前並無大礙。

今天對藍鳥的熱身賽，哈波前2打席未敲安，有一次揮空三振，6局下再度上場打擊，對方小聯盟投手索頓（Trent Thornton）控球失準，一顆96英哩（約153.6公里）速球直接砸中哈波右腳，哈波痛得倒地，隨後在防護員陪同下，自行走下場。

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哈波在球場進行初步X光檢查，並未發現骨折，隨後離開球場，接受更精密的X光檢查，總教練卡普勒（Gabe Kapler）表示，哈波目前是右腳挫傷，會再跟防護員開會，現階段無須擔憂，球團內部會先自行處理。

總教練卡普勒坦言，哈波被砸到當下，休息室真的是嚇瘋了，但他對球隊陣容有信心，也相信哈波會沒事，認為現在就要推測哈波能否打完剩下的熱身賽，或是得缺陣多久，有點言之過早，會再跟醫療團隊討論，僅強調目前無須擔憂。

哈波本月初與費城人簽下13年破紀錄大約，加盟後至今4戰，安打和打點尚未開張，累積5支0、獲3次保送，有1次盜壘成功。

哈波挨觸身球。（USA TODAY Sports）

哈波被速球砸中右腳。（美聯社）

哈波痛苦倒地。（USA TODAY Sports）

哈波傷退接受檢查。（美聯社）

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