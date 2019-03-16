MLB》克蕭調整不及 總教練證實：開幕戰先發恐無望

克蕭因肩部不適，春訓進度受影響。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今年春訓出現肩部不適，連8年開幕戰先發紀錄恐中斷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時親口證實，克蕭今年不太可能擔任開幕戰先發投手。

距離新球季開打僅剩不到2週，但道奇球團遲遲未宣布開幕戰先發，已經連8年主投開幕戰的王牌克蕭，因為肩部發炎接受治療，春訓至今一場未投，才剛恢復練習，昨進行第2次牛棚練投，全部都是直球，預計下週才會開始投變化球。

請繼續往下閱讀...

總教練羅伯斯今天受訪時證實，克蕭今年不太可能擔任開幕戰先發，可能交給老將希爾（Rich Hill）主投，但還沒有做最後決定，所有健康的球員都有機會，「我不想把話說死，但當你看到月曆，（克蕭開幕戰先發）就更不太可能了。」

按克蕭目前進度，最快下週末才可能開始出賽，距離開季只剩不到１週可以調整，近乎無緣連9年開幕戰先發，但總教練羅伯斯仍語帶保留，表示只要是克蕭，一切都有可能，強調防護團隊會盡力幫助克蕭，每天持續關注狀況。

克蕭連8年開幕戰先發紀錄恐中斷。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/