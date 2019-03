NBA》拉攏「可愛」投奔湖人？ 詹皇：「我們保持聯絡」

詹姆斯、雷納德賽後擁抱致意。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季由「詹皇」詹姆斯(LeBron James)領軍的洛杉磯湖人昨天以98:111敗給東部排名第二的多倫多暴龍,比賽結束後,詹姆斯與暴龍一哥雷納德(Kawhi Leonard)互相擁抱告別,兩人的互動成為媒體關注的焦點。

因為雷納德本賽季結束後將成為自由球員,過去他曾表示有意願回到家鄉洛城效力,但外界傳出他與詹姆斯的關係並不是太好,而且位置重疊,《ESPN》記者Michael C. Wright也在上週報導,雷納德並沒有興趣與湖人隊簽約,可能會投效洛杉磯快艇。

請繼續往下閱讀...

但昨天賽後詹姆斯被場邊攝影機捕捉到他與雷納德擁抱致意後,還跟雷納德說了一句「我們保持聯絡」,此話一出,是否是詹姆斯在招募雷納德本季結束後前往湖人一起打球,引起各界無限想像。

LeBron James to Kawhi Leonard:



“We’ll be in touch” pic.twitter.com/RMLflTFIzc