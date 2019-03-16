NBA》拉攏「可愛」投奔湖人？ 詹皇：「我們保持聯絡」

2019/03/16 09:32

詹姆斯、雷納德賽後擁抱致意。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人昨天以98：111敗給東部排名第二的多倫多暴龍，比賽結束後，詹姆斯與暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）互相擁抱告別，兩人的互動成為媒體關注的焦點。

因為雷納德本賽季結束後將成為自由球員，過去他曾表示有意願回到家鄉洛城效力，但外界傳出他與詹姆斯的關係並不是太好，而且位置重疊，《ESPN》記者Michael C. Wright也在上週報導，雷納德並沒有興趣與湖人隊簽約，可能會投效洛杉磯快艇。

但昨天賽後詹姆斯被場邊攝影機捕捉到他與雷納德擁抱致意後，還跟雷納德說了一句「我們保持聯絡」，此話一出，是否是詹姆斯在招募雷納德本季結束後前往湖人一起打球，引起各界無限想像。

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