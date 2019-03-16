NBA》冠軍中鋒重返勇士 有望下週歸隊初次亮相

柏格特（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕重新回歸金州勇士隊的中鋒柏格特（Andrew Bogut），會在下周與球隊會合，同時希望能在球隊回到主場面對溜馬隊時首度在本季亮相。

總教練柯爾（Steve Kerr）在球隊於美國時間星期五的練習後表示:「柏格特不會在客場時隨隊，我想他應該會在星期六到達灣區，所以我不認為要求一個剛橫跨半個世界的人馬上跟著我們在客場四處征戰是一件合理的事，會等到勇士重回主場後再加入球隊。」

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柏格特上個賽季結束與勇士的合約後回到了自己的故鄉澳洲打NBL。柯爾表示柏格特已經順利的拿到簽證，同時也會馬上開始進行練習，這會是波加特自2017-18賽季後再度加盟勇士。

杜蘭特（資料照，今日美國）

同時，柯爾（Steve Kerr）希望杜蘭特（Kevin Durant）能在球隊下一場對上雷霆的比賽中回到場上，杜蘭特自從於上星期對上太陽隊的比賽因腳踝扭傷後缺席了對火箭的比賽，而他也參加了星期五的球團練習，接著他將接受勇士隊醫的傷勢評估。

柯爾表示:「KD在參加球團練習後感覺不錯，但我們還是會與隊醫進行進一步的評估後再做決定，而隊醫的決定很有可能會等到比賽當天的投籃練習時才會出爐，所以在這之前我無法保證他當天是否能上場比賽。」

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