MLB》洋基王牌肩傷未癒 最快五月才能重回先發輪值

塞維里諾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基GM凱許曼（Brian Cashman）於今天表示，王牌投手塞維里諾（Luis Severino）因肩膀傷勢影響四月恐怕都將缺席，最快要等到五月才會重返投手丘。

凱許曼在洋基的坦帕春訓中心告訴記者，塞維里諾兩周前肩膀發炎的傷勢讓球團認為他最快要到五月才能投完整的比賽，原本球隊一開始希望他能在接受一系列的治療已經注射可體松後能在四月中旬回歸，但目前看來復原進度沒有當初想的那麼樂觀。

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塞維里諾於3月5日對上勇士隊的春訓熱身賽前發現了自己的手臂有異狀，尤其時他投滑球時，他會感覺肩膀有一種被拉開的感覺，所以他馬上就接受了球隊的醫療諮詢。

塞維里諾剛剛完成了他兩周休養計劃的其中一周，他在美國時間星期五時告知記者他希望在下個禮拜能夠開始進行一些簡單的投球訓練。

凱許曼同時表示希望隊上的另外一位資深左投沙巴西亞（C.C. Sabathia）能在四月下旬能在完成他膝蓋手術的復健療程後，健康的回到球隊輪值中。

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