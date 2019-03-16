MLB》重視打擊質量 「法官」扛春訓第5轟（影音）

#AllRise



And at this point, you might want to just keep standing. pic.twitter.com/Qdih0Gy5gO — MLB （@MLB） 2019年3月15日

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）維持高檔表現，今天對紅襪開庭炸裂，扛出春訓個人第5轟，賽後表示正把握每一球機會調整，新球季仍以奪冠為目標。

賈吉今天對紅襪單場2支2，首打席就敲出二壘安打，2局下一三壘有人時，對上小聯盟投手Adam Lau，在2好0壞時扛出中右外野三分砲，是本次春訓個人第5發全壘打，並列熱身賽全壘打王，洋基終場以14：1大勝衛冕軍紅襪。

請繼續往下閱讀...

賈吉賽後表示，打擊有好表現很開心，但他現在更看重每個打數的內容質量，「你永遠也說不準會發生什麼事，對方投3顆球過來，你可能敲出3支安打，也可能揮棒揮得很糟糕。」

賈吉至今11場熱身賽，累積29支8貢獻11分打點，有4支二壘安打、5支全壘打，獲4次保送、被三振8次，打擊率3成21。賈吉表示，他現在專注於每個打席的過程，相信如果能在對的球揮棒，放掉其他球，就能在例行賽也有好表現。

「如果我沒有把動作做完，沒有用對的位置擊到球，我就會有點焦急，開始追打壞球，對我來說，只要我能找到對的方式，在打擊練習時繼續加強，我就能把好表現延續到隔天。」賈吉說。

對於新球季目標，賈吉看好紅襪今年仍是爭冠強隊，但洋基也補進多位投手和野手，雖然近幾年都沒拿到分區第一，但新球季目標仍然不變，就是想要重溫冠軍滋味，第一步就從奪回分區王座開始。

賈吉扛出春訓第5轟，並列全聯盟最多。（USA TODAY Sports）

法官專注於每一次的揮棒品質。（USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/