NBA》湖人教頭本季下課不怕沒頭路 美媒爆太陽有意接手

華頓（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕若湖人隊在這個球季結束後打算讓華頓（Luke Walton）下課走人的話，太陽隊將非常有興趣迎接他的到來，讓他成為太陽隊下一任的總教練。

《Sporting News》的記者Sean Deveney的報導指出，如果太陽現任教練科科斯夫（Igor Kokoskov）被開除的話，那華頓就是呼聲最高的下一任教練人選。

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Deveney同時指出，華頓下一個落腳處也有可能是騎士隊，他在球員生涯時曾在那邊打過71場比賽，同時騎士也是他退休前效力的最後一支球隊。

不過紐約時報的記者Marc Stein在三月初曾發了一篇報導表示「幾乎可以確認華頓在2018-19賽季後就會消失在NBA的賽場上」

華頓在去年賽季繳出35勝47敗的成績，而本季球隊在加入了詹姆斯（LeBron James）後本來希望能有一番作為，而他們在聖誕節時以127-101擊敗勇士後看起來的確像是一支非常有競爭力的球隊。

但一切卻在詹姆斯受傷後完全變調，詹姆斯在當天對上勇士隊的比賽拉傷退場，接著他就缺席了生涯最長的17場比賽，同時湖人也在最近的34場比賽中僅拿下11勝，目前距離季後賽第八種子的勝差已經來到八場，幾乎可以宣告本季湖人仍與季後賽無緣。

華頓曾在勇士隊時期以助力教練的身分拿下NBA總冠軍，也曾在球隊總教練柯爾（Steve Kerr）因傷缺席的時間代理總教練的位置拿下39勝4敗的成績，但他擔任湖人總教練的勝率至今仍不到四成，這樣的表現也讓他的帥位岌岌可危。

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