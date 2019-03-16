NBA》湖人用全隊換一眉哥錯了？「老大」Kobe這麼說

為了換來戴維斯，湖人不惜將陣中年輕核心都擺上交易桌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在在交易截止日前為了搶下鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis），不惜端出陣中多位年輕主力，最後不但鎩羽而歸，也造成球隊軍心渙散，不過湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）今受訪時卻認為，湖人隊拿出潛力小將來換A.戴維斯並沒有做錯，因為戴維斯絕對是NBA史上最好的球員之一。

A.戴維斯拋出「賣我」震撼彈後，搶人大戰馬上展開，湖人也是其中之一，然而在交易大限前，放大絕將包括波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、庫茲馬（Kyle Kuzma）等年輕好手端上交易桌的湖人，最終沒能打動鵜鶘，湖人老闆珍妮（Jeanie Buss）認為戴維斯的交易傳聞嚴重傷害到湖人士氣，球隊才會因此又與季後賽無緣。

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A.戴維斯。（資料照，法新社）

目前人在中國參加世界盃抽籤儀式的湖人隊傳奇球星布萊恩被媒體問道，湖人願出所有年輕核心球員來搶戴維斯是否是個錯誤的決定，不過布萊恩卻表示自己相當贊成球隊全力搶下這位頂尖長人。

「庫茲馬、波爾、英葛蘭會比Ａ.戴維斯出色？不！決對不是！Ａ.戴維斯是世界上最好的球員之一，如果你可以簽下他，那就努力去簽。如果不能，也只能坦然接受，」布萊恩說道，「這三名球員都非常年輕、很努力也很聰明，但如果能簽下戴維斯，你就絕對該這麼做！」

Kobe認為湖人想用年輕核心換來A.戴維斯並沒有做錯。（圖片取自FIBA）

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