MLB》洋基開幕戰恐再添傷兵 希克斯：身體比想像還差

希克斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基開幕戰除了塞維里諾（Luis Severino）無法出戰外，另一位外野主力希克斯（Aaron Hicks）也極有可能因為傷病的因素缺席。

洋基總管凱許曼表示:「我們目前的時間非常緊迫，但必須看得更長遠，所以我無法保證他能夠準備好參加今年的開幕戰，根據推測的恢復進度看來，我認為他能在開幕時調整好身體狀況，但首先我們會確保他進行了足夠的打擊和防守訓練，確保他能在球季的第一天起就能上場幫助球隊。」

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希克斯距離他受傷已經缺席超過兩周，但身體的狀況似乎沒有他當初想的這麼樂觀，他在美國時間星期一接受了可體松的注射，而他星期五接受訪問時表示身體的狀態比他當初所想的還要來的糟糕:「我原本覺得自己只要休息幾天就能重回球場了，但是疼痛的感覺持續不斷，導致我必須接受藥物的治療，而現在我仍然試著能早點回到場上。」

同時他也承認如果沒辦法在開幕戰上場他會很失望，希克斯提到:「開幕戰對球員來說非常重要，這是一個準備好開始衝刺的象徵，而我非常興奮這一天的到來，希望能早日上場比賽，同時與我的隊友們待在一塊，如果沒辦法參加開幕戰會是一件很痛苦的事情。」

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