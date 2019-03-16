MLB》洛磯自辦籃球賽 艾倫納多投進超遠致勝球（影音）

2019/03/16 11:24

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天自辦隊內籃球賽，看板球星艾倫納多（Nolan Arenado）投進致勝三分球後激情嘶吼，讓全場氣氛嗨到最高點。

洛磯總教練布萊克（Bud Black）今天安排特別活動，舉辦春訓投籃大賽，由球員組隊在定點投籃，球星艾倫納多擔任最後一棒，連續投進三分球，成為致勝英雄，也為這場特別的籃球賽激情收尾。

洛磯在推特分享球賽側拍畫面，影片中艾倫納多用左手投籃，他先在底角進球，接著到場中央投進致勝球，而且還是一顆空心破網，艾倫納多投進後激情吶喊，球員則是有人高舉雙手，有人抱頭哀嚎。

艾倫納多受訪時搞笑表示，他前幾球投得超爛，但都是因為有風干擾，但最後一球他丟得超遠，出手就知道會進了，「我有一點被激到了，我投籃的時候聽到一堆垃圾話，但今天超好玩的，我喜歡贏，所以我對結果很滿意。」

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