MLB》洛磯自辦籃球賽 艾倫納多投進超遠致勝球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天自辦隊內籃球賽,看板球星艾倫納多(Nolan Arenado)投進致勝三分球後激情嘶吼,讓全場氣氛嗨到最高點。

洛磯總教練布萊克(Bud Black)今天安排特別活動,舉辦春訓投籃大賽,由球員組隊在定點投籃,球星艾倫納多擔任最後一棒,連續投進三分球,成為致勝英雄,也為這場特別的籃球賽激情收尾。

洛磯在推特分享球賽側拍畫面,影片中艾倫納多用左手投籃,他先在底角進球,接著到場中央投進致勝球,而且還是一顆空心破網,艾倫納多投進後激情吶喊,球員則是有人高舉雙手,有人抱頭哀嚎。

艾倫納多受訪時搞笑表示,他前幾球投得超爛,但都是因為有風干擾,但最後一球他丟得超遠,出手就知道會進了,「我有一點被激到了,我投籃的時候聽到一堆垃圾話,但今天超好玩的,我喜歡贏,所以我對結果很滿意。」

Remember Nolan Arenado's reaction to his walk-off homer to complete a cycle on Father's Day 2017? Doesn't his reaction to his 25-footer to give his team the win in the #Rockies' hoops context remind you of that? pic.twitter.com/jkYavi9gIo