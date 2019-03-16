NBA》加盟暴龍帶來什麼？ 官網記者點出林書豪價值

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪被老鷹買斷後，隨即轉戰能衝擊冠軍的暴龍，加盟一個月以來還在與新隊友磨合當中，NBA官網記者Scott Rafferty撰文指出，雖然林書豪目前在進攻方面表現有些掙扎，但仍深信他會止跌回升，且林書豪已經展現出自己的價值，證明他就是暴龍所需要的關鍵角色。

林書豪加盟暴龍後，在進攻方面仍與新球隊持續磨合中，至今出賽11場，貢獻7.8分、2.5助攻，只有3場得分達到雙位數，投籃命中率也不盡理想，尤其是三分外線，前17投0中，不過林書豪手感逐漸加溫，近期有5場比賽都有投進三分球，Scott Rafferty認為林書豪具有雙能衛的優勢，若能找回外線身手的話，對球隊是一大助益。

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林書豪扮演第二陣容的進攻發動機，Scott Rafferty稱讚林書豪是一名具有出色組織能力的控衛，切入次數高達8.2次，在全隊排名第四，切傳也是他的主要武器之一，在過去10場比賽當中，與前場長人西亞卡姆（Pascal Siakam）和伊巴卡（Serge Ibaka）搭配都有不錯的化學效應。

林書豪雖然在進攻上時好時壞，但他在防守上貢獻良多，日前更守住塞爾提克主控厄文（Kyrie Irving），在他的防守下5投僅1中，Scott Rafferty表示，如果暴龍在季後賽與塞爾提克交手的話，林書豪有望賦予重任，為暴龍板凳帶來驚人的防守價值。

Scott Rafferty仍點出林書豪必須改進的地方，在進攻端仍需要找回自信，加盟後投籃命中率只有36.7%，這也能幫助他盡快融入比賽和球隊體系，助攻和其他數據也會有所提升，儘管如此，林書豪仍展現出一定的實力，證明自己是暴龍所需要的重要戰力。

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