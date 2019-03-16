NBA》首度重返波士頓主場 小刺客：我深愛著那座城市

丹佛金塊I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）將在3月19日回到波士頓TD花園作客「綠衫軍」塞爾提克，這也是I.湯瑪斯自2017年離開塞爾提克後，首度回到波士頓主場，今天他在自己的推特發文表示非常期待回到波士頓。

儘管在幾天前金塊就宣佈棄用I.湯瑪斯，已經將他移出球隊的輪替陣容，但I.湯瑪斯對波士頓的一切似乎念念不忘，「迫不及待在幾天後重回波士頓，我無條件的愛著那裡。」I.湯瑪斯在推特中說道。

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I.湯瑪斯曾經在塞爾提克颳起一陣旋風，2016年12月30他全場轟下52分，第四節單節飆進6記三分球灌進29分，打破傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）在1983年所保有的隊史單節最高得分紀錄，更成為塞爾提克隊史第5位單場攻下50分的球員，並率領綠衫軍過關斬將闖進東區冠軍戰。

但賽季結束後，I.湯瑪斯因為臀傷被塞爾提克球團交易至騎士，復出後表現不如以往，2018年2月又被交易至湖人，由於臀傷復發遭湖人釋出，今年賽季I.湯瑪斯才以底薪加盟金塊，本賽季他為金塊出賽9場皆是替補上陣，平均上場15.6分鐘，場均拿下8.6分1.3個籃板1.7次助攻。

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