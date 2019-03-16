NBA》豪華先發全員開火 七六人主場退國王迎3連勝

恩比德今天攻守表現俱佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人先發陣容不輸衛冕軍勇士，今天在主場迎戰國王全員開火，5人得分上雙合轟99分，終場以123：114贏球，中止對戰國王的3連敗，近期拉出一波3連勝。

七六人在前三節最多領先多達13分，國王末節吹起反攻號角，打出一波9：2的攻勢，費雷爾（Yogi Ferrell）飆進三分彈，將差距一下子縮小至3分，B.西蒙斯（Ben Simmons）挺身連拿4分止血，穩住領先優勢，恩比德（Joel Embiid）攻守都繳出亮眼表現，在決勝時刻賞了考利斯坦（Willie Cauley-Stein）一記麻辣鍋，隨後再妙傳給瑞迪克（JJ Redick）飆進三分彈鎖定勝局，七六人終場以123：114擊敗國王，主場戰績堆高至28勝9負。

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B.西蒙斯。（美聯社）

七六人本季交易來J.巴特勒（Jimmy Butler）和前快艇一哥T.哈里斯（Tobias Harris），打造出令人稱羨的先發陣容，恩比德今天繳出21分、17籃板和4火鍋的驚人數據，J.巴特勒攻下全場最高的22分，另有6籃板和7助攻，T.哈里斯和瑞迪克雙雙挹注19分，B.西蒙斯則有18分、5助攻。

國王H.巴恩斯（Harrison Barnes）和福克斯（De'Aaron Fox）都攻下全隊最高的16分，傷癒歸隊的巴格利（Marvin Bagley III）在復出第二戰拿下15分、4籃板。

J.巴特勒。（今日美國）

T.哈里斯。（法新社）

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