MLB》熱身賽第1球被趕出場 太空人總教練轟裁判不專業

2019/03/16 12:09

太空人總教練遭驅逐出場。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今日熱身賽出現插曲，總教練辛奇（A.J. Hinch）不滿好壞球判決，開局第1球就被趕出場，賽後直言主審不專業、態度狂妄自大。

今天對紅雀的比賽，1局下由太空人進攻，對方投手投出第1球，主審裁定好球，接著就對著太空人休息室示意，把總教練辛奇驅逐出場，總教練辛奇直接上場在本壘前與主審對嗆，一壘審也過來關心。

兩人在場上激烈對談，總教練辛奇甚至激動到，需要球員和打擊教練抱住安撫，雙方僵持超過2分鐘，主審一度拍手示意到此為止，但被總教練辛奇模仿回應，最後總教練辛奇怒氣未消走回休息室。

總教練辛奇賽後開砲，怒轟主審想在春訓熱身賽把他敢出場，真的是非常荒謬可笑，直言主審不專業、態度傲慢，以反應過激聞名，悻悻然表示，他很確定例行賽還會再碰面。

對於總教練直言批評，主審Angel Hernandez回應：「對此我無可奉告，他會被趕出場，是因為他抗議好壞球判決，就這樣。」總教練辛奇表示，他的確有在休息室對主審咆哮，導致自己被趕出場。

總教練辛奇也坦言，當時他直接對主審開嗆，說他們有科技設備，能讓他判得更好，雖然知道抗議好壞球會被趕出場，但是主審也說了一些不恰當、不專業的話，他不打算透露內容。

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