MLB》棒球打九局就好 薩馬傑哈：沒人想打延長賽

薩馬傑哈。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊的投手薩馬傑哈（Jeff Samardzija）希望大聯盟有和局制度，而不是無窮無盡的打到分出勝負為止。

去年總計大概有4.5%的比賽進入延長，而巨人去年參與了其中的21場，戰績是11勝10敗。

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而薩馬傑哈知道自己提出這樣的意見會導致很多人覺得很奇怪，但他表示:「我認為我們不應該打延長賽，而是應該有和局制度，就像是英超比賽一樣，和局的球隊各拿下一分積分，贏球的球隊拿下三分積分，讓比賽結束於九局。」

而薩馬傑哈認為，大聯盟球隊每年都打162場比賽，沒有理由分不出到底誰是更優秀的球隊。

薩馬傑哈只是希望比賽變得更加娛樂性，同時也希望能解決比賽過程中出現的一些問題。

薩馬傑哈表示了他的立場:「只打九局會讓比賽變得更有趣，而且我認為沒有人想打那麼長的比賽，牛棚投手不想，野手不想，教練也不想，因為這樣會讓明天的調度變得非常困難。」

但事實上巨人在延長賽時是支更棒的球隊，若是在九局就分出勝負的話，他們的戰績僅62勝79敗。

最後薩馬傑哈表示:「在多了第二張外卡後，每一場比賽都變得更關鍵了，我仍然強調每一場比賽都一樣重要，只是可以把大家不想多打的局數刪掉，雖然有些人會覺得這樣的措施可能不太適當，但這是我個人的意見。」

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