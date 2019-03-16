NBA》湖人考慮賣「詹皇」 美作家竟建議他去這隊

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因為不滿詹姆斯（LeBron James）的經紀人保羅（Rich Paul）惡意將球隊交易鵜鶘球星A.戴維斯的籌碼流出，湖人昨被爆出考慮交易詹皇，消息一出有球隊表示詹皇已不像過去那麼有價值，不過美作家卻建議灰狼，應該趕快打包前狀元A.威金斯（Andrew Wiggins）來跟湖人做交易。

湖人本季後期慘澹的表現，有很大一部分是因為球隊為了得到鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis），不惜將所有年輕核心都擺上桌，交易籌碼又曝光，造成全隊士氣下滑，湖人老闆更直指是詹姆斯經紀人保羅洩漏消息，讓湖人考慮交易詹皇來切斷與保羅的聯結。

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而專欄作家Kedar Hiremath今撰文建議灰狼全力交易來詹姆斯，他認為沒有比迎來詹皇更能提升球隊士氣的辦法了。

灰狼上季好不容易在睽違14年後，終於重返闊別多時的季後賽，當中最關鍵人物非明星前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler）莫屬，沒想到去年夏天休季期間他卻拋出「賣我」宣言，讓灰狼氣氛大受影響，球隊從開季就打得綁手綁腳。

灰狼最後雖然與七六人談定交易，送走J.巴特勒和佩頓（Justin Patton），換來薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）和貝利斯（Jerryd Bayless）以及一未來二輪選秀籤，不過接下來球隊仍表現的死氣沉沉，落後現在排老8的快艇有7場勝差，幾乎已經確定與季後賽無緣。

Hiremath在文中建議灰狼可以打包前狀元A.威金斯、奧柯吉 （Josh Okogie）、貝茲迪普（Keita Bates-Diop）等三名球員以及2019、2020的兩個首輪選秀籤打包換來詹姆斯。Hiremath認為，灰狼絕對俱備詹姆斯最理想的打球要件，除了優秀的三分球部隊，跟灰狼一哥湯斯（Karl-Anthony Towns）攜手更能在禁區予取予求。

而最後Hiremath也表示，在球隊30年的歷史中，灰狼雖然有9次打進季後賽，不過總冠軍卻連一次都沒拿過，如果詹皇能為北大荒帶來一座冠軍，絕對會會比在當初帶領克里夫蘭騎士隊拿到冠軍更有成就感。

美作家建議灰狼能打包A.威金斯來跟湖人換詹皇。（資料照，法新社）

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