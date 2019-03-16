MLB》王牌先發開季缺席 洋基有意網羅前國聯勝投王

岡薩雷茲。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino），因為肩膀不適無法在開季時順利歸隊，最快要等到五月才會重返投手丘，洋基投手輪值戰力出現空缺，傳出補強首選是左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）

洋基新球季的先發輪值多有傷病和高齡的疑慮，除了塞維里諾開季確定缺席外，老將沙巴西亞和派克斯頓（James Paxton）都有傷病史，哈普（J.A. Happ）年紀也有35歲，先發輪值深度亟需加強。《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基對岡薩雷茲發有一定的興趣，目前雙方還沒有進一步簽約消息。

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現年33歲的左投岡薩雷茲生涯曾效力過運動家、國民、釀酒人，他在2012年以21勝奪得國家聯盟勝投王。去年分別待在國民和釀酒人，整季先發21場，有著10勝11敗防禦率4.21的表現，吃下171局，每局被上壘率（WHIP）為1.44。

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