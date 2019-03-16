NBA》詹皇輪休球隊群龍無首 湖人慘遭活塞痛擊

詹姆斯輪休並未參戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天作客底特律踢館活塞，由於本場是湖人「背靠背」的第二場比賽，基於體能及各方面考量，球團決定讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）輪休1場比賽，傷兵連連的湖人又沒有詹姆斯的助陣下，活塞以111：97擊敗湖人，中止近期二連敗。

活塞蓋洛威（左）今天拿下全場最高的23分。（美聯社）

本場比賽上半場湖人還打得有聲有色，上半場打完僅僅落後活塞6分，但進入下半場活塞進攻火力甦醒，全員開轟將比分漸漸擴大，雙方打完前3節，活塞取得77：62大幅領先，末節湖人進攻稍有起色，曾把落後分數追到僅剩個位數，但活塞沒有讓湖人有逆轉比賽的機會，最終就以111：97擊退湖人。

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卓蒙德今天拿下19分23籃板。（美聯社）

蓋洛威（Langston Galloway）23分3籃板2助攻，R.傑克森（Reggie Jackson）20分5籃板5助攻，卓蒙德（Andre Drummond）19分23籃板，葛瑞芬（Blake Griffin）15分2籃板9助攻，艾靈頓（Wayne Ellington）12分4籃板2助攻。

湖人麥基（左）拿下全隊最高20分13籃板。（美聯社）

麥基（JaVale McGee）20分13籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）17分2籃板1助攻，卡盧索（Alex Caruso）16分4籃板2助攻，朗度（Rajon Rondo）15分8籃板7助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）12分6籃板10助攻。

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