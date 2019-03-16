NBA》字母哥33分準大三元 公鹿締造史上最大逆轉勝（影音）

@Giannis_An34 stuffs the box score with 33 PTS, 16 REB, 9 AST in the @Bucks win vs. MIA! #FearTheDeer pic.twitter.com/NICVQCKzrt — NBA （@NBA） 2019年3月16日

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天力挽狂瀾，猛轟33分16籃板9助攻準大三元，幫助公鹿克服半場落後20分的劣勢，反以113：98擊敗熱火，締造NBA史上最大下半場逆轉勝。

公鹿今天打完前兩節，以42：62落後對手20分，中場回休息室開會後，第三節下起三分雨，單節打出37：18反攻追到剩1分落後，決勝節熱火兵敗如山倒，被公鹿延續單節34：18猛攻，終場反以113：98帶走勝利。

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字母哥今天表現全能，上場35分鐘狂飆33分16籃板9助攻，只差1次助攻就寫下大三元，還有2抄截3阻攻進帳，但也有6次失誤。此役公鹿大翻盤，締造聯盟啟用進攻計時器後、聯盟最大逆轉勝紀錄，成為NBA史上第一支上半場落後20分、最後至少贏15分的球隊。

字母哥賽後表示，不管落後20、15還是10分，他們一樣都會努力打球，強調這只是過程，「就是得像這樣贏下球賽，客場比賽變數很多，季後賽也不會輕鬆，我們想成為一支出色的球隊，這就是為何我們總是打得很拚。」

熱火老將明星魏德（Dwyane Wade）今天上場21分鐘貢獻10分，第3節上籃時與防守者發生碰撞，魏德重摔在地撞傷右髖，曾離場返回休息室，但在第4節重新回場。

字母哥準大三元，率公鹿締造聯盟史上最大逆轉。（歐新社）

字母哥與魏德賽後擁抱致意。（歐新社）

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