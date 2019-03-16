日職 Live》大王復出扛第3棒DH 投手前強襲球遭美技沒收

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融因為下半身緊繃，連續缺席4場比賽，今天在與羅德隊的熱身賽中傷癒歸隊，扛第三棒指定打擊，希望能為老東家Lamigo桃猿爭口氣，前隊友也到場觀賽。

王柏融今天賽前與老東家Lamigo桃猿相見歡，隊友也到場觀賽幫他加油打氣，王柏融首打席面對羅德洋投波辛傑（Michael Bolsinger），在一壘有人時擊出投手前平飛強襲球，遭波辛傑美技接殺。下一棒近藤健介適時擊出左外野二壘安打，幫助球隊先馳得點。

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上稿時間：11:50

更新時間：12:13

熱身賽先發名單：

日本火腿

第一棒 淺間大基 左外野手

第二棒 西川遙輝 中外野手

第三棒 王柏融 指定打擊

第四棒 近藤健介 三壘手

第五棒 中田翔 一壘手

第六棒 大田泰示 右外野手

第七棒 石井一成 游擊手

第八棒 鶴岡慎也 捕手

第九棒 谷內亮太 二壘手

先發投手 羅德里奎茲

千葉羅德

第一棒 岡大海 中外野手

第二棒 荻野貴司 右外野手

第三棒 中村獎吾 二壘手

第四棒 井上晴哉 一壘手

第五棒 角中勝也 左外野手

第六棒 萊爾德 三壘手

第七棒藤岡裕大 游擊手

第八棒 瓦加斯 指定打擊

第九棒 田村龍弘 捕手

先發投手 波辛傑

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