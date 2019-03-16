羽球》太狂！ 李洋／王齊麟扳倒全英賽冠軍晉四

李洋／王齊麟扳倒全英賽冠軍晉級瑞士公開賽男雙四強。（資料照，羽球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級300系列瑞士公開賽緊接在全英公開賽後舉行，不少台灣選手選擇繼續留在歐洲爭積分，包含男雙新組合李洋／王齊麟，他們今天凌晨在八強賽強碰本屆全英賽男雙冠軍印尼哈珊／塞提亞萬，雙方大戰三局，「麟洋配」以24：26、21：7、 21：21逆轉，晉級四強，接下來將面對南韓李龍大／金基正。

李洋／王齊麟全英公開賽次輪不敵中國好手張楠／劉成，他們獲得多日休息調整，轉戰瑞士，先後擊敗印度、德國組合，晉級八強，遇到目前世界排名第4的印尼名將哈珊／塞提亞萬，些微差距丟掉首局，次局則迅速拉開分差，不給對手任何機會。

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由於瑞士巴塞爾今年8月將舉辦世界錦標賽，不少好手選擇留下，包含中國一軍石宇奇林丹、諶龍與陳雨菲，南韓一軍成池鉉、李龍大／金基正等。

李洋／王齊麟四強戰將面對重返國家隊的李龍大／金基正，全英賽時李／金配首輪不敵台灣組合廖敏竣／蘇敬恆，期盼「麟洋配」延續台灣同胞氣勢，搶下決賽門票。

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