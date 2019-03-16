MLB》壘上有人就失準心 陳偉殷賽後坦言要更有耐心

陳偉殷賽後受訪時，認為自己在壘上有人時可能還要更有耐心。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天熱身賽在客場先發戰勇士，挨了一發2分砲主投4局失3分，全場共讓對手敲出3次雙殺，好在4局上靠著自己敲出的追平安躲過敗投，陳偉殷賽後受訪時，表示自己必須要更有耐心，希望開季一切都就順利。

陳偉殷前次出戰國民中繼4局無保送、無失分，只被敲出1支安打，並飆出3次三振，揮別前2戰較不穩定的表現，不過陳偉殷此役卻幾度遭遇亂流，還被唐納森（Josh Donaldson）敲出兩分砲，而他靠著3次雙殺才沒有失掉太多分，最後主投4局被敲7安失3分。

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賽後接受大聯盟官網採訪時，陳偉殷表示今天自己在壘上有人時，都沒辦法將球投投進理想的位置，雖然覺得自己應該可以把速球控制好，但也認為自己必須更有耐心。

「我會繼續調整，希望在開季的時候一切都能順利，」陳偉殷說道，「太過要求變化球的位置，結果反而不好。丟變化球的時候，為了投到完美的位置，有時候太過斤斤計較。只要差了一點點，他們都是很好的打者，能夠把球打成安打。對我來說，我應該要更專注，把球投好，而別太想投到完美的位置。」

當談到自己4局上在二出局、三壘有人的情況下，適時敲出追平比分的右外野安打時，陳偉殷則說：「我只是想要確實打中球，沒想到竟能打到右外野去。」

而馬林魚開季輪值還未底定，目前僅確定伍雷納（Jose Urena）是開幕戰先發，第2號先發預計是史崔利（Dan Straily），剩下3個輪值位置則將由陳偉殷與羅培茲（Pablo Lopez）、艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）、李察斯（Trevor Richards）、史密斯（Caleb Smith）一同競爭。

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