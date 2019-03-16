日職》漏踩本壘廣島分數被沒收 中職也曾發生過（影音）

廣島外野手野間峻祥昨在二軍開幕戰上演大烏龍。（資料照，圖片取自廣島官網）

〔體育中心／綜合報導〕糗！日職廣島鯉魚外野手野間峻祥昨在二軍開幕戰出賽時，敲出三壘安打上壘，隨後靠隊友安打回來得分，沒想到他回來時竟漏踩了本壘板上演大烏龍，主審隨後判他出局並沒收了這分，而他散漫的態度讓廣島監督氣到直接將他下放留在二軍。

日職二軍開幕戰昨由廣島迎戰軟銀，事情發生在第3局，當時廣島1：0領先，率先上場野間峻祥敲出深遠安打一口氣站上三壘，隨後上來打擊的18歲廣島菜鳥羽月隆太郎敲出適時安打，三壘上的野間也回來得分，但是他在回本壘時，卻漏踩本壘，對方捕手促請裁決，主審最後也把這1分沒收。

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廣島監督緒方孝市得知以後勃然大怒，表示「如果在二軍你都會犯這種錯誤，那就好好留在二軍磨練吧！」馬上做出決定讓野間直接留在二軍，這也代表他將無緣在一軍開幕戰出賽。

而這次野間烏龍漏踩壘包，也讓不少網友想起2015年6月，中信兄弟選手許基宏曾在對上義大犀牛（悍將前身）時，也曾因漏踩本壘，締造職棒史上首次發生全壘打遭沒收的糗事。

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