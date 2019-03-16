NBA》史上第一人！ 哈登轟41分繳全能身手退太陽

哈登今天攻守兩端都有爆炸性演出，寫下NBA記錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對太陽開啟無雙模式，狂轟41分、11助攻、9籃板，另有6抄截和3火鍋，成為聯盟史上第一位單場完成「40分、10助攻、5抄截、3火鍋」的球員，也率領火箭以108：102擊敗太陽，近11場拿下10勝。

火箭前三節以2分落後太陽，末節開局拉出一波7：2的攻勢超前，戈登（Eric Gordon）連飆2記三分彈，兩隊互有拉鋸，哈登決勝節獨拿11分，關鍵2罰全進也助球隊終場以108：102擊敗太陽。

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哈登攻下全場最高的41分，另有11助攻、9籃板、6抄截和3火鍋，本季「40分、10助攻」場次累積8場，也成為自1973-1974賽季，抄截和火鍋被列入統計後，第一位完成「40分、10助攻、5抄截、3火鍋」的球員。

戈登貢獻火箭次高的19分，新同學豪斯（Danuel House Jr.）頂上保羅（Chris Paul）火力空缺，本季首秀就投進5顆三分彈，挹注18分。

太陽以布克（Devin Booker）的表現最佳，攻下全隊最高的29分，另有7助攻和5籃板，艾頓（Deandre Ayton）繳出17分、14籃板雙十演出，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）則有22分、5抄截的表現。

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