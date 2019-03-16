HBL》大勝北一女中30分！永仁隊史第5度闖進冠軍戰

永仁高中大比分擊敗北一女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中籃球甲級聯賽4強決賽今在台北小巨蛋登場，女子組四強戰先由北一女中對決永仁高中，永仁在隊長吳瑋茹、鄭慧慈合砍34分帶領下，以69：39擊敗北一女，以13連勝闖進冠軍戰，將問鼎隊史第3座后冠。

北一女曾在100學年度拿下冠軍，前次打進決賽已是103學年度，去年更跌出8強，今年從資格賽一路打起，4強與本屆全勝的永仁爭奪冠軍戰門票，兩隊在8強曾交手，當時永仁以9分差贏球。

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今一開賽，永仁不只在外線有所斬獲，更憑著身材優勢，頻頻在禁區搶攻得分，開局打出一波8：0攻勢，掌握領先優勢，但北一女隨後回神，周季葳、田桂禎輪流命中三分球，仍把比數咬在10分以內。

永仁高中林佳蓉（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

北一女中田桂禎（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

易籃後，永仁頻頻在內線得手，也成功甩開對手糾纏，最終以30分差贏球，隊史第5次闖進冠軍戰。永仁吳瑋茹攻下全隊最高19分，鄭慧慈15分、17籃板次之。

北一女受制於對手的防守壓迫，團隊命中率僅21%，全隊僅田桂禎得分上雙，攻下全隊最高10分。

永仁高中吳瑋茹（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

永仁高中鄭慧慈（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

北一女中田桂禎（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

永仁高中大比分擊敗北一女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

永仁高中大比分擊敗北一女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

永仁高中加油團熱情加油。（記者陳志曲攝）

HBL高中籃球聯賽決賽在小巨蛋舉行，場外有四強球隊巨型雕像。（記者陳志曲攝）

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