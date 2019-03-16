路跑》平日種花假日跑馬拉松 「女版川內」目標破大會

日本選手吉富博子。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2019年萬金石馬拉松將於明天鳴槍起跑，來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中超過40位國內外菁英好手，包括首次參賽有「日本女版川內」之稱的吉富博子，吉富賽前放話，希望打破大會紀錄2小時34分52秒。

吉富博子個人最佳紀錄是去年福岡馬拉松跑出的2小時30分09秒，近期她則頻繁於日本國內出賽，包含3月初東京馬拉松，跑出2小時32分30秒，上週名古屋馬拉松2小時34分49秒。

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35歲吉富博子雙親都是從事花卉種植，她透露，平時工作就是擔任花農，從播種、澆花到收成，所有的流程都要參與，她認為，最辛苦是夏天的時候，要耐住炎熱，一方面又要兼顧練習。

談到最喜歡的花卉，吉富博子透露，她最愛桔梗花，特別是白色與紫色桔梗，因為是小時候雙親最常種植的品種。

是否想投入職業跑者行列，吉富表示，其實沒有想過這個問題，跑步對她而言，就像生活的目標之一，想努力去完成它。

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