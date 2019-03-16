現場直擊》老東家到場觀賽 王柏融和猿隊前隊友相見歡

Lamigo桃猿隊留在千葉，觀看羅德隊和日本火腿隊交手，也和老戰友王柏融相見歡。。（特派記者林正堃攝）



〔特派記者林宥辰／千葉報導〕Lamigo桃猿隊今天搭乘晚間班機返台，下午留在千葉球場，觀看羅德隊和日本火腿隊交手，也和老戰友王柏融相見歡。

賽前，王柏融身著日本火腿隊球衣，和老隊友們合照、寒暄，也和總教練洪一中聊起近況。王柏融今天以指定打擊身分先發，上場打兩打席即退場，並無安打演出。

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Lamigo桃猿隊留在千葉，觀看羅德隊和日本火腿隊交手，也和老戰友王柏融相見歡。。（特派記者林正堃攝）



王柏融和總教練洪一中聊起近況。（特派記者林正堃攝）

王柏融賽前和前隊友相見歡。（特派記者林正堃攝）





王柏融。（特派記者林正堃攝）





Lamigo桃猿隊留在千葉，觀看羅德隊和日本火腿隊交手，也和老戰友王柏融相見歡。。（特派記者林正堃攝）





王柏融送的見面禮。（特派記者林正堃攝）





Lamigo到羅德球場看王柏融。（特派記者林正堃攝）



Lamigo到羅德球場看王柏融。（特派記者林正堃攝）。（特派記者林正堃攝）



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