田徑》惠文高中跳跳虎團隊 何奎霖亞青少奪銀

中市惠文高中何奎霖收下跳遠銀牌。（取自賽事官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕來自中市惠文高中「跳跳虎團隊」的何奎霖今天在亞洲青少年男子跳遠決賽，以7公尺48，刷新個人最佳紀錄，原本有望摘金，第六跳被中國對手超越，最後以銀牌作收。

今年才高一的何奎霖今天第二跳飛過7公尺48公佳績，締造個人最佳，原以為可以順利摘下金牌，沒想到最後一跳中國選手驚奇的跳出破大會（7公尺49）的7公尺63，逆轉奪金，何奎霖最後一跳遠度雖夠，無奈經裁判反覆確認沾板一點點，紅旗舉起，試跳失敗，確認無緣金牌。

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何奎霖打破個人最佳。（取自賽事官網）

賽後何奎霖臉上難掩失望，他表示，今天身體狀況很好、天氣也很好，能跳出7公尺48很開心，因為已經低潮很久，人生首場國際賽締造個人最佳的感覺很棒。

何奎霖補充，一直想拿金牌給遠在台灣的教練蔡欣憲一點驚喜，最後一跳當中國選手跳出好成績時，內心始終保持積極心態，想要反超前對手，沒想到太心急，最後四步加速亂掉，如果試跳成功的話，可能有機會逆轉。

教練蔡欣憲人在台灣心繫兩位愛徒，透過網路遠端直播看到何奎霖跳出7公尺48，螢幕前的他落下感動淚水，雖然最後有點戲劇性被逆轉，但就整體訓練到比賽銜接，仍達到預期目標。

何奎霖同胞楊介佑則挑出7公尺28，獲得第四，兩人都是來自惠文高中。

楊介佑獲得第四名。（取自賽事官網）

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