羽球》林丹慘遭印尼一哥逆轉 瑞士公開賽抱憾止步8強

超級300系列瑞士公開賽，中國林丹慘遭對手逆轉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列法國公開賽持續開打，力求振作的中國男單前一哥「超級丹」林丹，今面對來勢洶洶世界排名第8的印尼一哥金廷，雖然先馳得點拿下首局，但最後卻沒能擋住對手強勢反撲，落敗止步8強。

上一輪戰勝了南韓李東根晉8強的林丹，生涯3度對戰金廷以2勝1敗略佔優勢，此役開打就局連得6分，之後有效壓制金廷攻勢，先以21：14拿下首局。沒想到次局金廷轉守為攻，積極展開反擊開局就取得5：0領先，打得林丹毫無招架之力，以8：21丟掉次局。

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決勝局金廷越戰越勇，開局就以7：2領先，林丹雖然努力還擊，也曾一度將比分追到僅剩2分之差，可惜最後在體能上不敵年輕的金廷，讓他趁勢連得8分，最後就以11：21敗下陣來，以1：2不敵金廷，本屆止步8強。

和林丹一起出征的中國新星石宇奇只花32分鍾就以21：17、21：9淘汰荷蘭選手Mark Caljouw，諶龍同樣輕鬆直落二收拾印度戴伊（Subhankar Dey），有機會在男單冠軍賽上演「中國內戰」，而甫拿下全英賽女單冠軍的陳雨菲也只用25分鐘就輕鬆拍落對手，4強陳雨菲將迎戰南韓一姐成池鉉。

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